Busta con proiettile a Claudio Fava

(Fotogramma/Ipa)

Una busta con proiettile calibro 7.65 è stata recapitata questa mattina al presidente della commissione antimafia regionale siciliana Claudio Fava. Indaga la Digos che ha sequestrato la busta arrivata proprio negli uffici della commissione antimafia.

"Non ho dichiarazioni da rilasciare in merito - ha detto Fava - Sicuramente il lavoro che stiamo conducendo in commissione andrà avanti, a prescindere da minacce e intimidazioni".