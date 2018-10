Maria trovata morta in un fosso

Immagine di repertorio (Fotogramma)

C'è una ferita alla nuca sul cadavere di Maria. E' quanto si apprende da una prima analisi condotta sul corpo della 39enne, trovato stamattina in un fosso all'altezza di via Castagnevizza a Fiumicino. Ancora non è chiaro se a causarlo sia stata una caduta accidentale o il colpo di un corpo contundente. A trovare il cadavere con il volto riverso nell'acqua e a dare l'allarme è stato un uomo che lavora in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il medico legale.

La scomparsa della donna era stata denunciata ieri dal marito Daniele Scarpati. Era stato lui stesso a lanciare un appello social per trovare Maria. Su Facebook aveva scritto, prima del tragico epilogo: "Aiutatemi, è da stamattina alle 10 che non si hanno notizie di mia moglie. E' sparita nel nulla, aiuto". Post a cui sono seguiti centinaia di messaggi di cordoglio non appena si è diffusa la notizia del ritrovamento del corpo della signora.

Il riconoscimento è stato fatto dal fratello di lei. Sarà ora l'autopsia a chiarire la dinamica dell'accaduto.