Esplode silos, morto operaio a Reggio Emilia

Fotogramma

Un operaio è morto questa mattina in seguito all'esplosione di un silos in un'azienda di Reggio Emilia. L'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 8 mentre, stando alle prime informazioni, erano in corso dei lavori di manutenzione. Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco mentre sarà la Polizia ad eseguire i rilevi.