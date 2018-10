Un pitone reale in strada a Palermo

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Un pitone reale in strada in pieno centro. Accade a Palermo, dove i carabinieri forestali del locale nucleo Cites hanno notato l'esemplare lungo circa 50 centimetri in via Cusmano, all'angolo con via generale Cantore. Il serpente è un python regius, specie tutelata dalla convenzione di Washington - Cites perché a rischio estinzione. Con l’utilizzo dei dispositivi in dotazione al reparto, il serpente è stato catturato. Dopo avere accertato la mancanza di microchip identificativo, nell’impossibilità di individuare nell’immediatezza il proprietario, l’esemplare è stato sequestrato e trasferito presso il bioparco di Carini. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare il proprietario dell’esemplare e la sua legittima detenzione.