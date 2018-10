Rapina in villa, preso sesto uomo: era scappato in Romania

Ricostruzione della sua fuga, immagine della Polizia di Stato

E' finito in manette anche il sesto componente dell'efferata rapina nella villa dei Martelli del 23 settembre scorso. Entrambi i coniugi, massacrati di botte, finirono in ospedale e alla donna venne anche tagliato il lobo dell'orecchio. Il sesto uomo è un 34enne romeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona. Nel frattempo era scappato e, fa sapere in una nota la polizia italiana che ha collaborato con quella romena, "trovato rifugio a Craiova da alcuni familiari come è emerso da alcune intercettazioni telefoniche''. "Questa mattina il Gip di Lanciano ha firmato un mandato di arresto europeo nei confronti del soggetto, consentendone l'individuazione e la cattura'', mentre a breve saranno attivate le procedure di estradizione.