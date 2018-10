Torna a Roma 'EurHop', il Salone della birra artigianale

Il giro del mondo in 800 birre: torna nella Capitale “il pub più lungo d’Europa” per tre giorni di degustazioni e intrattenimento che portano a Roma beer lover e appassionati di birra artigianale da tutta Europa. È “EurHop, Roma Beer Festival”, il Salone internazionale della birra artigianale in programma al Salone delle Fontane dell’Eur (Via Ciro il Grande, 10/12) da venerdì 12 a domenica 14 ottobre. Organizzata da “Publigiovane Eventi” con lo storico pub romano “Ma che Siete Venuti a Fa'”, la kermesse, giunta alla sua sesta edizione, propone un’accurata selezione brassicola curata da Manuele Colonna, publican di fama internazionale, in un ideale abbraccio tra Usa, Russia, Europa e Sud America.

Durante il festival, grazie a un'App gratuita, è possibile orientarsi tra le proposte dei 101 birrifici italiani e internazionali, provenienti da 17 paesi del mondo, conoscere le caratteristiche delle oltre 800 birre artigianali che nel corso dei tre giorni si alterneranno nelle 400 spine, e sapere in tempo reale quali sono disponibili.

Tra le proposte più particolari, la birra norvegese prodotta con il Kveik (un particolare lievito tramandato da generazioni nelle fattorie della Norvegia) e le produzioni di quattro birrifici brasiliani, dalle Session Ipa dai sentori intensi di maracuja, melone e mango alle Catharina Sour con uva goeth o guaranà, fino alle Sour Stout con note tostate di caffè. Grandi protagonisti anche i malti e i luppoli statunitensi, tra West e East Coast.

I mastri birrai italiani arrivano da 17 regioni diverse e portano a EurHop una vasta gamma di stili e lavorazioni, con sentori che spaziano dalla montagna al mare: dalle produzioni con fico d’India, bacche di mirto e piante officinali della macchia mediterranea, fino a quelle provenienti dalle Dolomiti friulane e realizzate con acqua di sorgente. Si conferma la presenza sempre più forte di selezioni brassicole affinate in barrique.

Nel corso di EurHop, sabato 13 ottobre alle 15:00, si terrà una conferenza stampa di Unionbirrai, l'associazione di categoria dei birrifici artigianali italiani, che presenterà una misura di tutela per tutto il comparto della birra artigianale, volta a sostenere i produttori della filiera e a dare una corretta informazione ai consumatori.