Il meteo di giovedì 11 ottobre

Piogge sull'Italia. Un vortice ciclonico presente sulla Spagna invierà un'intensa perturbazione atlantica sospinta dai venti occidentali e alimentata dallo Scirocco: il maltempo interesserà in particolare il Piemonte e la Sardegna, con forti piogge in provincia di Torino e di Cagliari, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it'. Giovedì 11 il giorno più critico.



NORD - Temporali anche forti al Nordovest con rischio di locali nubifragi. Meglio altrove salvo per occasionali rovesci sull'Emilia Romagna. Temperature stazionarie.



CENTRO e SARDEGNA - Rovesci sulla Sardegna orientale e sulla Toscana, qui con possibili locali nubifragi. Molte nubi altrove e non si escludono dei piovaschi sulle aree appenniniche. Temperature stazionarie.



SUD e SICILIA - Qualche pioggia sulla Sicilia. Addensamenti sui settori peninsulari con isolati piovaschi sui monti. Temperature stazionarie.