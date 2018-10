Riapriamo gli ombrelli

Pioggia maltempo (Fotogramma)

Piogge in arrivo sull'Italia. Tra oggi e domani, infatti, riferisce il team del sito www.iLMeteo.it, un vortice ciclonico presente sulla Spagna invierà un'intensa perturbazione atlantica sospinta dai venti occidentali e alimentata dallo Scirocco. Il maltempo interesserà in particolare il Piemonte e la Sardegna, con forti piogge in provincia di Torino e di Cagliari. Ma sarà giovedì il giorno più critico.

Il tempo peggiorerà sulla Liguria e ulteriormente sul Piemonte. La quantità d'acqua che potrebbe cadere, in particolar modo sulle province di Imperia e Savona, potrebbe raggiungere fino a 150 litri per metro quadro in 8-10h, mentre a Genova potrebbero cadere fino a 100 litri d'acqua per metro quadro in 12 ore. Le piogge risulteranno abbondanti anche in Piemonte dove gli esperti de 'iLMeteo.it' invitano a fare attenzione alle zone montuose del cuneese, torinese e biellese dove potrebbero verificarsi degli smottamenti del terreno.

Le precipitazioni si estenderanno anche alla Lombardia ed Emilia occidentali, con piogge moderate attese a Pavia, Milano e Piacenza, lungo l'Appennino centrale e settentrionale, mentre lo Scirocco innescherà altri temporali che dal mar Tirreno raggiungeranno la Sardegna meridionale e orientale, e dal mare Ionio la Sicilia ionica, come Catania.