Il meteo di venerdì 12 ottobre

(FOTOGRAMMA/IPA)

Nubifragi e allagamenti in alcune Regioni della nostra Penisola. Mentre in Sardegna meridionale e centro-orientale prosegue in queste ore l'allerta rossa per rischio idrogeologico, nel cagliaritano devastato dal maltempo si segnala purtroppo una vittima.

Nelle prossime ore, secondo gli esperti de 'IlMeteo.it', il tempo sarà irregolarmente nuvoloso al Nord al mattino, con ultime piogge sui settori occidentali e rovesci sulle Isole Maggiori.



NORD - Cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto con occasionali piovaschi sui rilievi occidentali. Temperature stazionarie.



CENTRO e SARDEGNA - Temporali sulla Sardegna orientale. Più sole altrove. Temperature stazionarie.



SUD e SICILIA - Forte instabilità sulla Sicilia con fenomeni temporaleschi diffusi, localmente anche forti, possibili fino verso il reggino. Meglio altrove, con ampio soleggiamento. Temperature stazionarie.