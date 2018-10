Sciame sismico a Pozzuoli

(Adnkronos)

Paura a Pozzuoli per uno sciame sismico in corso da questa notte. "La scossa più forte è stata registrata alle ore 9.45 di magnitudo 2.0", riferisce il sindaco della città Vincenzo Figliolia, precisando che "non ci sono danni a cose e persone e non sussiste attualmente nessun pericolo".

"Siamo in costante contatto con l'Istituto di vulcanologia e il fenomeno - assicura il sindaco - è nella norma. E' importante non creare allarmismi perché si tratta della consueta attività bradisismica tipica del nostro territorio. Non ci sono variazioni dell'attuale livello di attenzione", conclude Figliolia.