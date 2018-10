Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends'

Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.