Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda importanza prevenzione"

"Sono qui per sostenere il tema della prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente a livello politico, con investimenti in sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della vita ci rema contro, cerchiamo sempre di combattere, di andare avanti". Così all'AdnKronos Salute l'attore e produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie all'équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.