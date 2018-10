Federmanager: "Tennis&Friends è tra migliori eventi su prevenzione"

"L'apporto che da anni portiamo a questa manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra sanità integrativa, è quello di dare un contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole essere tra i primi al mondo deve avere una grande prevenzione. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto e questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla prevenzione". Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la partecipazione dell'associazione di categoria dei manager a 'Tennis&Friends', l'evento sulla prevenzione in corso a Roma al Foro Italico.

Per Cuzzilla "il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro sistema sanitario nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo dimenticare. Per questo questa iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una maggiore forza al nostro servizio sanitario nazionale. E sicuramente a un'altra cosa, e cioè alla consapevolezza che con la prevenzione si può vincere la sfida futura della sanità in Italia".

"Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo dobbiamo rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi passano da qui a dare un contributo: ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere questa grande sfida sulla sanità".