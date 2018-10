Migranti di Riace saranno tutti trasferiti

(Fotogramma)

"Stop al progetto Sprar di Riace: i migranti presenti nel Comune saranno trasferiti altrove". Lo si apprende da fonti del Viminale. In generale, i progetti Sprar vengono rinnovati ogni tre anni: nel caso di Riace si parla del triennio 2017-2019, ma già dall’estate scorsa il Viminale - spiegano le fonti - aveva bloccato alcuni pagamenti per anomalie nella documentazione presentata dall’amministrazione locale. Nel 2018 il comune di Riace non ha ricevuto fondi e il 30 luglio scorso il sindaco Mimmo Lucano era stato avvisato della revoca dei finanziamenti, diventata ufficiale all’inizio di questa settimana.