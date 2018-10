Pirozzi: "Bene presenza mondo del lavoro a Tennis&Friends"

"Qui oggi c'è anche il lavoro: Unindistria, Federmanager, ed è importante mettere all'attenzione di questo Paese le migliori espressioni. Noi siamo un grande Paese, ma a volte ce ne dimentichiamo. Se ci riappropriassimo del valore di essere italiani saremmo un Paese molto più forte di quello che è oggi". Così Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio, e già sindaco di Amatrice all'epoca del terremoto che sconvolse il centro Italia, che oggi ha partecipato a 'Tennis&Friends', l'iniziativa di solidarietà e prevenzione in corso a Roma al Foro Italico.

Per Pirozzi "oggi c'è la prevenzione medica ed è importante farla a 360. E sarebbe giusto che ci fosse -ha detto Pirozzi riferendosi agli eventi calamitosi- la prevenzione per prevenire da certi rischi che purtroppo accadono troppo spesso in Italia". "Io ho avuto l'opportunità -ha concluso Pirozzi- di vedere in questi due anni la migliore espressione del popolo italiano. Siamo stati sommersi dalla solidarietà del nostro popolo e quindi quando c'è la solidarietà voglio essere presente per ringraziare tutte quelle perone che hanno fatto qualcosa per il Centro Italia".