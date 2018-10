'Riprendiamoci Genova', un migliaio in piazza

(foto Adnkronos)

Oltre un migliaio di persone in piazza oggi pomeriggio per la manifestazione organizzata da 'Riprendiamoci Genova' a 2 mesi di distanza dal crollo di Ponte Morandi. Dopo il raggruppamento in Piazza della Vittoria i manifestanti si stanno muovendo in corteo per raggiungere Piazza de Ferrari. Sotto le bandiere con la croce di San Giorgio, simbolo della città, e dietro gli striscioni di 'Riprendiamoci Genova' in piazza ci sono i cittadini della Valpolcevera, associazioni, sindacati, rappresentanti del municipio Valpolcevera e poi i Camalli della Culmv, Arci, Anpi e una folta delegazione di cittadini sfollati da via Porro e via Fillak che dalle 18 stanno incontrando il sindaco di Genova e Commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci al Teatro della Gioventù. Bucci annuncerà le date dei rientri nelle abitazioni evacuate per recuperare gli effetti personali.