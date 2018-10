Tennis&Friends, Federmanager Roma: "Prevenzione fondamentale"

"Questo è il secondo anno che partecipiamo a 'Tennis&Friends' ed è in linea con le idee che abbiamo per i nostri associati. Perchè riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della persona, aiuti tantissimo a raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le criticità che abbiamo giornalmente. E ci aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress che ci troviamo ad affrontare E quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una migliore cura di se stessi". Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, commenta la partecipazione dell'organizzazione che rappresenta i manager a 'Tennis&Friends', la manifestazione in corso a Roma.

"Oggi qui -aggiunge Gargano- c'è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al Gemelli e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione e stare insieme".

"Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti di loro possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l'impegno dell'associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che sono i valori dell'associazione e diffonderli all'interno delle loro famiglie e delle loro aziende".