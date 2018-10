Auto piomba sui tavolini di un bar, muore una donna

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Tragico incidente questa mattina a Brescia. Un'auto è piombata sui tavolini di un bar ed ha travolto una donna di 55 anni che è stata trasportata agli Spedali Civili, dove è morta. L'incidente è avvenuto in via Milano. Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha sterzato per evitare il contatto con un'altra vettura, contatto che c'è comunque stato, ed è andata a finire sui tavolini esterni del bar dove era seduta la donna.