Rapina in banca a Roma, direttore perde i sensi

(Fotogramma/Ipa)

Tentata rapina nel pomeriggio alla Banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5, armati, indossando maschere e parrucche, sono entrati nella banca attraverso un buco fatto da un garage attiguo al palazzo sede della banca. Hanno disarmato la guardia giurata e hanno tentato di entrare nel caveau, ma invano. Intanto il direttore della banca ha avuto un malore e ha perso i sensi. All'esterno della banca, i passanti si sono accorti che qualcosa di strano stava accadendo nella banca ed hanno dato l'allarme e i rapinatori sono fuggiti dallo stesso buco da dove erano entrati. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Paolo, la squadra mobile, la scientifica per i rilievi e si è alzato in volo l'elicottero per le ricerche.