"Sarai un ottimo papà!", tanti post per don Gianfranco

"Sarai un ottimo papà come sei stato un super sacerdote!!!", si legge in uno dei tanti messaggi postati sulla pagina Facebook di Gianfranco Del Neso. Quarantacinque anni, sacerdote, il 27 luglio 2014 era diventato vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Annunziata in S. Maria delle Grazie in Lacco Ameno. A consacrarlo alla vita sacerdotale era stato il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, lo stesso al quale Gianfranco ha confessato che a breve diventerà papà.

"Il Vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, in data odierna (ndr domenica 14/10/2018) - si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook della diocesi di Ischia - ha comunicato al Clero e alla Comunità parrocchiale di 'Maria Ss. Madre della Chiesa' di aver sospeso dall’esercizio del ministero sacerdotale don Gianfranco Del Neso, amministratore parrocchiale di detta comunità, a causa di una relazione sentimentale con una donna, di cui egli stesso ha riferito al Vescovo". "Il Vescovo fortemente addolorato per l’accaduto ha riconosciuto l’onestà di don Gianfranco nell’aver condiviso con lui la fatica nel rimanere fedele all’impegno del celibato e ha dichiarato che il sacerdote intende assumersi tutte le responsabilità connesse alla sua nuova situazione di vita che prevede l’arrivo di un figlio", si legge ancora. "Accogliendo con sofferenza tale notizia, il Clero e la comunità parrocchiale hanno espresso vicinanza al Vescovo e gli hanno chiesto di manifestare gli stessi sentimenti al Presbítero e ai suoi familiari che vivono una prova certamente non facile", conclude .

Una volta che la notizia della prossima paternità del sacerdote ischitano si è diffusa la sua pagina Facebook si è riempita di messaggi, per lo più di vicinanza e comprensione. "Io sto con Gianfranco. Invece di vivere una doppia vita come fanno molti ha avuto coraggio ed onestà. Sarai per sempre un uomo di Dio", si legge in un altro post. In molti ammirano la sua onestà per aver ammesso ciò che è accaduto e di non aver portato a lungo vanti una doppia vita. "Mi dispiace essere la voce fuori dal coro - scrive però Claudia - Ma non credo che questa signora sia rimasta incinta al primo incontro.. Quindi perché non dirlo prima che questo sentimento stava diventando forte invece di aspettare che la cosa fosse evidente? Non ci sarebbe stato nulla di sbagliato anzi lì sarebbe stato da apprezzare".