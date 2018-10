Scontro fra auto, morte donna e bimba

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna e una bambina molto piccola, probabilmente madre e figlia, sono morte questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 58 tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, in prossimità della città sipontina. Sono state coinvolte due vetture. Si registrano anche cinque feriti, ricoverati nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, dei quali almeno uno è grave. Lo scontro sarebbe stato frontale o più probabilmente laterale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale del 118.