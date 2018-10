Spray urticante al liceo, 1.500 evacuati

(Fotogramma)

Momenti di paura in un liceo a Sarzana, nello spezzino, dove 27 persone tra studenti di liceo, docenti e personale scolastico, sono state portate in ospedale per accertamenti dopo che alcuni avevano accusato malori.



I fatti si sono verificati attorno alle 10 quando, per motivi di sicurezza, i circa 1.500 studenti del liceo Parentucelli-Arzelà insieme a docenti e personale sono stati allontanati dagli edifici per chiarire da cosa fossero provocati i malori, che hanno causato anche difficoltà respiratorie. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri: secondo le prime ricostruzioni qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante in grandi quantità, forse per uno 'scherzo'.



Intanto, secondo quanto rende noto l'Asl 5 spezzina, "sono stati tutti dimessi in buone condizioni di salute" i pazienti condotti al pronto soccorso dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana.