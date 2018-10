"In carceri e tribunali senza preavviso", annuncio del Guardasigilli

(Fotogramma)

"Un viaggio nella giustizia e quindi nei luoghi più importanti che sono i tribunali, la Corte d'Appello, nelle carceri italiane senza dare nessun preavviso per poter toccare con mano la realtà quotidiana e parlare con coloro che lavorano ogni giorno nel mondo della giustizia, fargli sentire che l'attenzione dello Stato e del ministero della Giustizia non è un'attenzione formale ma è un'attenzione sostanziale". Lo annuncia il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un video sulla sua pagina Facebook girato durante la sosta in autogrill nel corso del suo primo viaggio verso una località segreta.