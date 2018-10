No a domanda d'asilo, 22enne del Gambia si uccide

Immagine di repertorio (Afp)

Non ce l'ha fatta e si è arreso. Amadou Jawo, 22 anni, si è ucciso impiccandosi nella sua casa a Castellaneta Marina in provincia di Taranto. Aveva appena ricevuto il rifiuto alla sua domanda di asilo politico. L'associazione Babele ha lanciato sui social network una sottoscrizione, con relativo conto corrente, per rendere possibile, attraverso una raccolta di fondi, il rientro in patria della sua salma. "Il suo sogno era tornare in Africa - scrive l'associazione in un post su Facebook, dando vita a una raccolta fondi -. Riportiamo la sua salma nel suo villaggio in Gambia. Realizziamo insieme il suo ultimo desiderio. Servono 5000 euro circa. Serve il contributo di tutti, anche minimo". Il giovane aveva vissuto a Lecce per circa due anni, recentemente si era spostato a Castellaneta.