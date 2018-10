"Non ricordo più nulla", la storia dell'imprenditore scomparso

Il messaggio lasciato alla famiglia, foto da 'Chi l'ha visto'

Non ricorda di avere moglie e figli, non sa quale fosse la sua professione e neanche più il suo nome. E' stato ritrovato l'imprenditore scomparso a Lajatico nel pisano. A darne notizia è Chi l'ha visto. L'uomo era ricoverato dal giorno, il 20 settembre, in un letto d'ospedale a Edimburgo, dopo essere svenuto nella cattedrale di St Giles forse perché picchiato e derubato.

Proprio durante la trasmissione televisiva la moglie aveva lanciato diversi appelli, temendo il peggio per il marito che, prima di scomparire, aveva lasciato un messaggio in codice con una sequenza matematica. 'Perdonami, scusa' diceva. La sua auto era stata ritrovata alla stazione ferroviaria di Pontedera.