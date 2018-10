L'ultima fiammata

(Fotogramma)

Weekend all'insegna del bel tempo e di un clima piuttosto mite. Ma attenzione, quello del fine settimana in arrivo con tutta probabilità sarà l'ultimo grido estivo. La giornata di sabato 20 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - sarà caratterizzata dal sole, il cielo infatti si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso, da Nord a Sud. Da segnalare solamente qualche foschia mattutina sulla Pianura Padana, ma in rapido dissolvimento.

Ma la sorpresa più eclatante riguarda la giornata di domenica 21: l'ingresso delle correnti fredde di Bora dai Balcani, secondo le ultime elaborazioni dei Centri di Calcolo, sembrerebbe avvenire più a Sud, soprattutto sul medio/basso Adriatico. Esse determineranno sì un calo termico, ma non subito così incisivo su tutto il nostro Paese. Ecco dunque che un po' tutta la giornata festiva potrebbe essere caratterizzata dal bel tempo prevalente, salvo per qualche isolato fenomeno che non sarà da escludere sul Gargano, tra reggino e messinese e sul siracusano.

Per quanto riguarda le temperature sarà, come detto, un weekend sostanzialmente dominato da un caldo anomalo. I valori termici sono previsti in aumento un po' su tutto lo Stivale, con la colonnina di mercurio che potrà anche arrivare a sfiorare i 29/30°C, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche.