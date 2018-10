Incidente di caccia: muore 20enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente di caccia stamattina in una frazione di Cittaducale, in provincia di Rieti. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è stato colpito da un proiettile durante una battuta di caccia: è in seguito deceduto per le ferite riportate. Sul caso i carabinieri stanno indagando ed effettuando gli accertamenti necessari.

A fine settembre un altro giovane, Nathan Labolani, aveva perso la vita in seguito a un incidente di caccia. Il ragazzo di 18 anni è morto ad Apricale, in provincia di Imperia, dopo essere stato colpito all'addome da un colpo di fucile sparato per sbaglio da un cacciatore 29enne impegnato in una battuta di caccia.