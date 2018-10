Ritorna la Notte della Luna. L'International Observe the Moon Night (InOMN) si celebra oggi e tutto il mondo se ne starà con il naso all’insù ad ammirare il nostro satellite. Questa iniziativa è nata nel 2010, con l’obiettivo dichiarato di invitare tutti a scoprire ed osservare la Luna, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti abbiamo con l’affascinante vicina cosmica della Terra.

Il Comitato organizzatore della Notte Internazionale della Luna è guidato dal team che cura gli aspetti divulgativi della missione Nasa "Lunar Reconnaissance Orbiter", con la presenza del Lunar and Planetary Institute, il Planetary Science Institute, l’Astronomical Society of the Pacific e CosmoQuest. Tra i partner figurano la Science Festival Alliance e il Google Lunar X Prize.

Così, dopo il grande successo dell’edizione 2017, Il Virtual Telescope, da oltre dieci anni attivo sulle scene internazionali nella condivisione in diretta dei più affascinanti fenomeni astronomici e dei molti aspetti culturali legati al cielo stellato, sarà nuovamente protagonista in questa magica notte, offrendo a tutti la possibilità di partecipare, direttamente da casa, ad uno straordinario viaggio sulla Luna, mentre brilla sui leggendari monumenti di Roma. Il collegamento scatta questa sera alle ore 18:00 quando il Virtual Telescope trasmetterà in diretta, sul proprio sito internet, spettacolari immagini della Luna sul suggestivo orizzonte della Capitale.

Con le sue avanzate tecnologie, il Virtual Telescope trasmetterà in diretta web immagini del nostro satellite, ottenute in tempo reale mediante i propri strumenti mobili, con il commento di Gianluca Masi, astrofisico, fondatore e responsabile scientifico del progetto. Sarà possibile ammirare in dettaglio alcuni dei più famosi angoli del nostro satellite e godere della vista della Luna sulla Città Eterna.

"Dai tempi più remoti, la Luna è parte essenziale della nostra cultura e della nostra vita sociale" afferma Gianluca Masi. "Il suo ciclo mensile, scandito dalle sue fasi, -sottolinea- ha ispirato fondamentali sistemi calendariali, mentre la sua presenza nel firmamento e la sua bellezza hanno rappresentato e rappresentano una straordinaria ispirazione per il mondo dell’arte". masi spiega che "in questa occasione, sarà la Luna la protagonista del nostro evento online, che apparirà ancor più preziosa sul leggendario skyline di Roma”.

"Sarà l’occasione per fare il punto su ciò che sappiamo sul nostro satellite, l’unico sul quale l’uomo abbia, ad oggi, messo piede" evidenzia l'istituzione, e la diretta sarà curata da Gianluca Masi, astrofisico, fondatore e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Insomma, sarà un viaggio indimenticabile, dalla Terra alla Luna.