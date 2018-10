Roma, torna l'Eternal city motorcycle custom show

Chopper artigianali, café racer, moto personalizzate di ogni genere, da ammirare e non solo, test ride in anteprima sui modelli 2019 delle principali case motociclistiche. Torna a Roma, il 17 e il 18 novembre, l'Eternal city motorcycle custom show, la mostra-spettacolo che è giunta alla sua terza edizione. Quest'anno, diventa più grande e verrà ospitata negli spazi dell'Ex Dogana, in viale dello scalo San Lorenzo n. 10.

Decine gli stand, dove si potranno ammirare oltre 200 veicoli e i lavori di customizzatori provenienti da tutto il mondo. Dalle moto storiche agli ultimi modelli, dalle due ruote nuove e fiammanti a quelle iperpersonalizzate. Ospite d'eccezione, l'americano Cole Foster, leggenda vivente del custom internazionale. Altro mostro sacro, che arriverà da Chicago è Voodoo Larry, un vero e proprio artista, re del custom car, ovvero della personalizzazione delle auto storiche. La novità di quest'anno, per appassionati e amanti delle due ruote, è la possibilità di salire in sella e provare in anteprima i modelli 2019 delle principali case motociclistiche: Harley-Davidson, Bmw, Ducati e Triumph.

E poi, gli spettacolari stunt show di auto e moto, acrobazie che animeranno la due giorni e lasceranno a bocca aperta il pubblico. Come nelle altre edizioni, sfileranno sul palco le moto più belle, selezionate per il contest curato dalla rivista di settore Low Ride. E sono previsti premi, anche in denaro, per i vincitori. Ma non solo moto, saranno presenti anche car club, con le loro potentissime automobili. A cura di Portoricano e Rumblers club, lo show di auto custom e hot rod: 'Autorama'. In esposizione modelli d'epoca personalizzati e trasformati in pezzi unici, macchine americane pre 1965.

Non mancherà la musica ad accompagnare la due giorni. Concerti, tanto rock, alternati a spettacoli, come quelli delle 'fuel girls' che sul palco si esibiranno in performance col fuoco. E naturalmente numerosissimi stand con tutto ciò ruota intorno al mondo delle moto: tatoo, giacche di pelle, accessori, gadget di ogni genere. Per questa edizione lo spazio scelto è quello dell' Ex Dogana, 23mila metri quadrati nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Si parte sabato 17 novembre, alle 9 e si andrà avanti con spettacoli, mostre, eventi custom, fino alle 21, per poi riprendere domenica mattina, 18 novembre, dalle 9 alle 19.

Si potrà anche mangiare, scegliendo tra diverse alternative di street food, altra novità di questa edizione, infatti, è la presenza di moltissimi food truck, con panini, pizza, birra, pasta, arrosticini e tanto altro. Sugli schermi della ex Dogana verranno poi proiettati lungometraggi, cortometraggi, documentari e clip selezionati per il MotoTematica Film Festival, il primo festival del cinema dedicato ai motocicli. Una maratona cinematografica dedicata interamente al mondo delle due ruote, durante la quale sia il pubblico, che una giuria di esperti (giornalisti, fotografi, tecnici e sportivi), saranno chiamati ad esprimere il proprio giudizio. Sabato sera verrà proiettato, invece, il film cult, che sintetizza più di ogni altro, l'amore e la passione per le moto: “Easy rider”, di Dennis Hopper.