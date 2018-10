(Foto Adnkronos)

Una vera e propria bomba di grandine si è abbattuta in serata sulla Capitale. Grossi chicchi sono caduti con violenza sulle strade, allagate per il fortissimo temporale che ha colpito Roma, causando anche un brusco calo delle temperature. Disagi per gli automobilisti che si sono ritrovati in mezzo a fiumi d'acqua.