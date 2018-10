Salvini difende Ilaria Cucchi

(Fotogramma)

Matteo Salvini si schiera con Ilaria Cucchi. "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte" dice il responsabile del Viminale, dopo che la sorella di Stefano ha denunciato di essere stata minacciata sui social anche da "simpatizzanti della Lega". Salvini rilancia poi il suo invito al Viminale alla famiglia di Stefano: "Invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al ministero".