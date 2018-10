Nubifragio a Roma, in 6 bloccati nella palestra allagata

(Fotogramma)

Sei giovani, che erano rimasti bloccati all'interno di una palestra invasa dall'acqua e dal ghiaccio, ieri sera durante il nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale, sono stati salvati dai carabinieri. Nella sede dell'associazione culturale, che si trova in via Palmiro Togliatti 70, c'era acqua alta un metro e mezzo e una ragazza e un ragazzo sono rimasti bloccati. Nella palestra allora sono entrate altre quattro persone per cercare di salvare la coppia ma anche queste sono rimaste bloccate. Poco dopo sono arrivati sul posto i carabinieri che sono riusciti a entrare da una portafinestra e a portare in salvo le sei persone.

In particolare, la ragazza di 27 anni e il 32enne, rimasti bloccati per primi, sono stati trovati in stato di choc e con dolori agli arti inferiori. Sono stati soccorsi sul posto. Un altro intervento dei carabinieri per il maltempo si è reso necessario ieri sera alle 21.30. In particolare i militari hanno salvato una donna di 62 anni, moldava, e il nipote di 11 anni, rimasti intrappolati nell'auto impantanata nell'acqua a Tor Tre Teste.