Desirée, preso il quarto uomo

Desiree Mariottini (Fotogramma)

E' stato rintracciato a Foggia dalla polizia il quarto uomo ricercato nell'ambito delle indagini sull'omicidio e lo stupro di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, trovata morta una settimana fa nel casolare abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Si tratta di Yusif S., ghanese di 32 anni. L'uomo, che è stato bloccato nei pressi dell'insediamento abusivo 'Pista' di Borgo Mezzanone, stava tentando di lasciare l'Italia. Per tutti i quattro stranieri fermati l'accusa è di omicidio, violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti. Domani mattina si terranno nel carcere romano di Regina Coeli gli interrogatori di convalida.

Anche il ghanese catturato oggi, come gli altri fermati, era irregolare sul territorio italiano. Aveva infatti un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto quattro anni fa. A quanto si apprende da fonti investigative, lo scorso 27 marzo era stato accompagnato dal personale del commissariato di San Lorenzo all'ufficio immigrazione della questura di Roma per l'identificazione, dopo essere stato sorpreso con il permesso scaduto. In quell'occasione, riferiscono le stesse fonti, era stato poi invitato a recarsi all'ufficio immigrazione della questura di Napoli, che nel 2012 glielo aveva rilasciato, per regolarizzare la sua posizione.

La svolta sul caso di Desirée è arrivata ieri con il fermo dei primi tre uomini: due senegalesi, rispettivamente di 27 e 43 anni, e un nigeriano di 46 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Roma, Desirée sarebbe stata drogata e, mentre era in stato di incoscienza, sarebbe stata vittima di abusi e violenze fino alla morte. Commentando il fermo del quarto uomo, Salvini ha scritto in un tweet : "Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino". "Per lui, come per gli altri tre - assicura - carcere duro e a casa!!!".