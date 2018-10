Salvini: "Errore di uno non infanga l'Arma"

(foto da Facebook/Matteo Salvini)

"Da ministro non ammetterò mai che l’eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l’impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze in divisa". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla celebrazione del 40° anniversario della fondazione del Gruppo Intervento Speciale Carabinieri a Roma. Il vicepremier, pur non facendo direttamente riferimento al caso Cucchi, torna sulla vicenda del geometra 31enne, deceduto nel 2009 dopo essere stato arrestato per possesso di droga. "Mai niente e nessuno potrà mettere in discussione il vostro onore, la vostra fedeltà e lealtà", ha aggiunto il ministro.

Parole che sembrano fare eco a quelle pronunciate dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri: "Si deve ricordare che nella virtù dei 110.000 uomini che compongono l'Arma che abbiamo tratto e traiamo la forza per continuare a servire le istituzioni. Sono molti di più dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù'' ha detto Nistri.

Più dura la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta: "L'Arma è sempre stata vicina al cittadino e ogni singolo carabiniere è sempre stato, ed è, punto di riferimento per i cittadini onesti - ha sottolineato -. Un esempio di rettitudine, integrità e coerenza, interiorizzazione del senso di responsabilità. Ma laddove si accerti la negazione di questi valori si deve agire e accertare la verità, isolando i responsabili allo scopo di ristabilire quel sentimento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni".