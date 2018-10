Allerta maltempo, regione per regione

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' allarme maltempo in Italia. Come si legge sul sito della Protezione civile "una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud". Ecco nel dettaglio le previsioni, regione per regione.

ALLERTA ROSSA in Veneto - Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi allerta rossa sui bacini del Piave in Veneto. Sul sito del Centro meteorologico dell’Arpa Veneto si legge che da sabato a martedì mattina ci saranno precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali; in montagna e sulla pedemontana i quantitativi saranno in genere abbondanti o molto abbondanti nelle singole giornate e particolarmente elevati come dato complessivo (massimi anche di 250-350mm, localmente oltre i 400mm). Venti meridionali, forti/molto forti in quota, tesi/forti su pianura orientale e costa.Domenica l'intenso flusso di Scirocco provocherà il fenomeno dell'acqua alta a Venezia.

ALLERTA ARANCIONE su Lombardia settentrionale, sui settori appenninici occidentali dell’Emilia-Romagna, sul Trentino Alto Adige e su parte del Veneto. In Lombardia sono attese precipitazioni abbondanti sui rilievi alpini e prealpini, mentre sulla Pianura le precipitazioni presentano un carattere più sparso ed intermittente, in intensificazione tra la sera di sabato e la mattina di domenica e poi di nuovo tra domenica e lunedì. Sempre in Pianura, ventilazione moderata o, soprattutto lunedì, a tratti forte. Martedì temporaneo miglioramento, con precipitazioni assenti in Pianura a partire dalla mattinata, ma mercoledì è atteso un nuovo peggioramento a partire dai settori occidentali.

In Emilia Romagna sono previste oggi precipitazioni diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Sui rilievi appenninici centro-occidentali le precipitazioni risulteranno anche a carattere temporalesco, localmente molto intense e di tipo organizzato. La ventilazione risulterà molto forte sino a burrasca, con valori medi attorno ai 80 Km/h e raffiche di intensità superiore, sulle aree montane e pedecollinari. Sulla pianura romagnola, fascia costiera e mare i venti saranno molto forti con valori medi attorno ai 70 Km/h e valori di raffica superiori. Fenomeni in intensificazione a partire dalle ore serali di oggi.

In Trentino, si legge su meteotrentino.it, oggi precipitazioni estese e intense dal pomeriggio, con limite della neve a 2500 m, in calo a 2000 m circa nelle fasi più intense. Domenica ancora precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, nevose mediamente oltre i 2000 m circa, localmente a quote inferiori specie sui settori occidentali. Lunedì molto nuvoloso o coperto con precipitazioni intense diffuse, specie al pomeriggio sera, anche a carattere di forte rovescio o temporale, con limite della neve localmente in calo a 1800 m; forti venti meridionali al pomeriggio e in serata. Martedì precipitazioni in esaurimento. In Alto Adige spiega altoadige.it con il passare delle ore le precipitazioni assumeranno carattere diffuso interessando tutto il territorio. In serata i fenomeni saranno di forte intensità. Le precipitazioni saranno complessivamente più abbondanti in particolare sulla Val Passiria, mentre risulteranno meno copiose sulla Pusteria. Limite della neve generalmente tra 2200 e 2500 m di quota, sulla cresta di confine anche a quote inferiori. Per domenica sono ancora previste piogge abbondanti, soprattutto fra la Val d'Ultimo e la Val Passiria. Tratti senza precipitazioni si avranno durante la notte tra domenica e lunedì. Limite della neve fra 2200 e 2500 m. Nella giornata di lunedì i fenomeni riprenderanno, anche con forte intensità in serata. Limite della neve tra 2500 e 2700 m, nella notte in discesa a 2000. Durante la giornata di martedì si assisterà ad un miglioramento del tempo.

ALLERTA GIALLA si segnala su Lazio, Umbria, su alcuni settori di Toscana e Abruzzo e, risalendo la Penisola, su Liguria, parte del Piemonte, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e sui restanti bacini del Veneto. L'Arpa del FVG informa di piogge moderate sulla bassa pianura per oggi, abbondanti sull'alta pianura, intense sulla zona montana, localmente molto intense sulle Prealpi. Possibili temporali. Soffierà Scirocco da moderato a sostenuto. Domani piogge in genere da abbondanti ad intense, anche temporalesche, probabilmente molto intense e persistenti sulla fascia pedemontana e sulla zona montana. Su bassa pianura e costa piogge più attenuate ed intermittenti. Soffierà Scirocco sostenuto su tutte le zone con qualche raffica superiori ai 70 km orari e probabili mareggiate sulla costa, dove potrebbero esserci anche delle fasi di acqua alta. E' già iniziata nella notte la prevista, lunga fase di maltempo sulla Liguria. Oggi (fonte Arpa) precipitazioni diffuse in intensificazione la sera quando saranno possibili fenomeni persistenti e di forte intensità. Possibili rovesci o temporali forti con probabilità in aumento dal pomeriggio. Venti molto forti. Domani precipitazioni diffuse e persistenti anche di forte intensità in temporanea e parziale attenuazione dalle ore centrali. Possibili rovesci o temporali forti soprattutto al mattino. Nuova intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio/sera. Venti sempre forti. Lunedì ancora piogge diffuse con cumulate elevate su tutte le zone e precipitazioni anche forti. Possibili forti temporali o rovesci; non si escludono fenomeni organizzati e persistenti. Venti in rinforzo da Sudest fino a forti e rafficati; mareggiate sulle coste.

In Piemonte (fonte Arpa) l’intenso flusso di correnti umide meridionali tenderà a intensificare le precipitazioni dalla serata odierna sulle zone settentrionali della regione, tra verbano, biellese e vercellese. Le piogge si estenderanno da domani pomeriggio sull’intero settore nord-occidentale, colpendo in particolare le zone pedemontane. Temporali in transito dalla Liguria determinano forti precipitazioni a carattere più localizzato sulle zone appenniniche dell’alessandrino. I fenomeni sono accompagnati da venti forti da sud sulla fascia orientale della regione. La quota neve è generalmente al di sopra dei 2100 -2300 m. Le condizioni di maltempo si protrarranno nei prossimi giorni, con particolare intensità nella giornata di lunedì. Sono possibili locali allagamenti e isolate frane superficiali, in particolare con il persistere delle precipitazioni. Sulle zone meridionali il vento forte potrà determinare anche caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità. Incrementi dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore sono attesi sul settore settentrionale in corrispondenza delle precipitazioni più intense. I livelli idrometrici del reticolo idrografico principale di verbano, vercellese, biellese e torinese potranno aumentare a partire dalla notte tra domenica e lunedì. Si consiglia di prestare la massima attenzione negli spostamenti e di seguire l’evoluzione meteorologica.

In Toscana il maltempo più consistente parrebbe, per il momento, concentrarsi tra la sera di domenica e lunedì, con piogge abbondanti e venti forti. Le temperature rimarranno stabili su valori attorno alla norma. In Umbria le piogge, secondo cfumbria.it, si verificheranno in particolare nella seconda parte della giornata a partire dalle zone meridionali della regione. Venti: deboli o moderati meridionali. Occasionali raffiche forti. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Domenica molto nuvoloso con piogge anche abbondanti. Possibili forti raffiche di vento con temperature massime in calo. Forti raffiche di vento si registreranno in Abruzzo oggi con forti addensamenti su Marsica, Aquilano e Alto Sangro dove non si escludono precipitazioni scrive abruzzometeo.org. Ancora vento forte (prima Scirocco poi Libeccio con raffiche suiperiori a 70/90 km/h) e rovesci domenica sempre sulle stesse tre zone, con possibile sconfinamento verso il settore orientale. Lunedì è attesa una nuova e intensa perturbazione di origine atlantica. Nel Lazio il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste da isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio da stamattina e per le prossime 18-24 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri sud e Bacino del Liri.

In Molise l’alta pressione comincia a perdere energia specie sul lato occidentale della regione. Sole alternato a nubi piuttosto frequenti ma in un contesto generalmente asciutto spiega meteoinmolise.com. Dalla serata di oggi tendenza a peggioramento con rovesci sparsi da ovest in estensione ad est. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti sud-orientali con scirocco moderato. Domani nuvoloso o molto nuvoloso su centro-ovest Molise con precipitazioni frequenti e forti sul Matese e mainarde. Da parzialmente nuvoloso a irregolarmente nuvoloso sul resto della regione con tendenza a piogge. Nel pomeriggio instabilità elevata, con piogge anche di moderata o forte intensità. Ventilazione ancora meridionale. Lieve calo delle temperature. In Sicilia è il vento che potrebbe causare maggiori problemi. Già da oggi si è assistito a un significativo rinforzo dai quadranti meridionali (libeccio e scirocco), con raffiche molto forti sui settori occidentali e settentrionali, fino a 60-70 km/h (localmente anche 80-90km/h). Situazione simile anche nella giornata di domani, con venti intensi su gran parte della regione, ad eccezione dei settori centro-orientali (catanese). Il picco sottolinea inmeteo.it potrebbe essere raggiunto fra domenica notte e la giornata di lunedì, quando potremmo addirittura avere raffiche di scirocco oltre i 100 km/h, in grado di apportare mareggiate importanti e danni sul territorio.

Per il resto delle regioni la situazione non desta particolare preoccupazione. In Valle d'Aosta ci saranno precipitazioni tra domani e dopodomani, più intense. In Puglia sole con possibilità di qualche lieve precipitazione. In Basilicata sole e temporali si alterneranno. In Calabria condizioni di spiccata variabilità con addensamenti più intensi sabato lungo i principali rilievi di Aspromonte, Serre, Sila Piccola e Pollino, dove saranno possibili rovesci, localmente anche a carattere temporalesco si legge su meteoincalabria.it. Possibili piogge tra deboli e moderate sui litorali e versanti ionici dal reggino al crotonese e su alto tirreno cosentino, nuvolosità sparse ma senza fenomeni di rilievo altrove. Temperatura, in locale diminuzione nei valori massimi dove insisterà la maggior copertura nuvolosa.

Meteo in peggioramento anche in Sardegna con accentuazione del vento e aumento della nuvolosità. I primi scrosci d'acqua arriveranno nella notte tra oggi e domani quando potrebbero verificarsi anche piogge a carattere temporalesco. Ma lunedì dovrebbe essere la giornata peggiore.