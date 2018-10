Va in clinica per ciste a rene, muore a 30 anni

Foto di repertorio (Fotogramma)

Morta a 30 anni dopo un intervento chirurgico di routine. Accade a Palermo, dove la Polizia indaga per far luce sul decesso di Carmela Megna dopo la denuncia presentata dai familiari della giovane donna. Lo scorso 6 ottobre la 30enne è stata operata nella clinica Villa Serena per la rimozione di una ciste ai reni. Dimessa l'11 ottobre, dopo alcuni giorni ha accusato un malore ed è tornata nuovamente nella struttura con la febbre alta. Nuovamente ricoverata, stamani le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è morta. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. Adesso i familiari hanno presentato una denuncia e la Polizia ha sequestrato la cartella clinica. Un aiuto alle indagini arriverà dall'autopsia disposta dalla Procura.