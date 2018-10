Milano, travolge due motociclisti e fugge

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Incidente all'alba in piazzale Loreto a Milano. Intorno alle 5, due motociclisti sono stati travolti da un'auto che poi è scappata a tutta velocità lasciando i feriti riversi sull'asfalto. L'automobilista non si è accorto, però, di aver perso la targa nell'impatto: ora si sta cercando di risalire all'identità del proprietario e accertare se fosse lui alla guida. I due feriti, non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia locale.