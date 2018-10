Desirée, scontro Lerner-Salvini sui social

(Foto Afp)

Duro scontro sul caso Desirée Mariottini tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e Gad Lerner. E' stato un post su Twitter del giornalista a scatenare tutto: "Dopo #PamelaMastropietro guardiamo attoniti la vita e la morte di #DesireeMariottini: dipendente da eroina, figlia di spacciatore italiano e madre quindicenne, vittima di pusher immigrati. Vicende tragiche che dovrebbero suggerirci qualcosa di più e di diverso dall'odio razziale", ha scritto in un post.

Un messaggio al quale hanno riposto in tanti, con botta e riposta tra i followers stessi. "Hai scritto una cosa vergognosa", scrive qualcuno; "Vomitevole", scrive un altro; "Potevi aggiungere anche 'se l’è cercata', scrive Erre.pi.

Tra le repliche è arrivata anche quell del vicepremier che ha scritto: "Gad, ma vergognati!!!!!!". La replica di Lerner, questa volta su Facebook e poi anche su Twitter, non si è fatta attendere: "Ma come può un ministro della Repubblica, Matteo Salvini, farsi propagandista in palese malafede di una Fake News? Chi mai avrebbe scritto che Desirée Mariottini se l’è cercata? Vergognati tu!!!!!!"