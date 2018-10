Ischia, cede ringhiera in hotel: grave 27enne

(FOTOGRAMMA)

C'è apprensione a Panza, frazione del comune di Forio sull'isola d'Ischia, per un 27enne che sabato sera è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di una ringhiera in un hotel, durante la festa per un battesimo.



Il giovane è attualmente ricoverato nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato trasportato da un elicottero HH-139 dell'85° Centro Csar (Combat Search and Rescue Ricerca e soccorso) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, decollato dall'aeroporto di Pratica di Mare.

Il 27enne è stato in un primo momento trasportato all'ospedale Rizzoli, sull'isola di Ischia, ma alla luce delle sue gravi condizioni è stato deciso il trasferimento al Cardarelli dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.