Tromba d'aria a Terracina: un morto e decine di feriti

Un morto e decine di feriti. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale è il bilancio provvisorio della violentissima tromba d'aria che si è abbattuta questo pomeriggio a Terracina (Latina), in particolare in viale della Vittoria. A quanto si apprende un albero sarebbe caduto su un'auto in transito.

''Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo'' l'appello lanciato via Facebook dal sindaco di Terracina, Nicola Procaccini. Molte le auto rimaste danneggiate a causa della caduta degli alberi.

"La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas" il concitato racconto all'Adnkronos di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina. "Ho interrotto il consiglio comunale", aggiunge Sciscione spiegando che il forte vento ha addirittura "scardinato delle vetrate" nel palazzo comunale.

Drammatico il racconto di un testimone, Giuseppe Toscano. "Ci sono alberi caduti, tetti scoperchiati, è un via vai di vigili del fuoco e ambulanze. Quello che è successo è impressionante" dice Toscano. "E' durata circa dieci minuti, ero nel mio studio e ho avuto l'impressione che la stanza stesse decollando. E' stata un tromba d'aria violentissima - racconta ancora - la città è stata colpita in varie zone, il lungomare, viale della Vittoria, via Roma, sono caduti pini secolari. Viale della Vittoria ha perso tutti i suoi alberi e le auto parcheggiate sono rimaste schiacciate. Camminare in città in questo momento è pericolosissimo".