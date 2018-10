Oggi i funerali di Desirée

(Foto Fotogramma)

Si svolgeranno oggi a Cisterna di latina i funerali di Desirée Mariottini, la 16enne trovata morta in un palazzo abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Dalla Procura di Roma è arrivato il nulla osta alla restituzione alla famiglia della salma.

Il Campidoglio ha proclamato il lutto cittadino. ''Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore'', dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Intanto proseguono le indagini. Oltre a un italiano, conosciuto come Marco, che - secondo quanto raccontato da più di un testimone - sarebbe stato abituale frequentatore del covo di tossici e pusher di San Lorenzo e avrebbe fornito agli aguzzini della 16enne gli psicofarmaci poi finiti nel micidiale mix di droghe spacciato per metadone e utilizzato per stordire e stuprare Desirée, la polizia sta cercando di rintracciare anche altri due stranieri che, secondo uno degli arrestati, avrebbero partecipato allo stupro.