Portofino isolata

(dal profilo Facebook del Comune di Portofino)

"Non si è mai vista una cosa simile. Il mare è stato una furia, qualcosa di incredibile". Così il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, dopo la mareggiata che ha cancellato la strada provinciale 227 di collegamento tra Santa Margherita Ligure e Portofino lasciando uno dei borghi più famosi al mondo isolato e raggiungibile al momento solo via mare, qualora le condizioni lo permettano. La furia delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla strada panoramica.

Lo stesso sindaco è stato impegnato durante la serata di ieri anche nello spegnimento dell'incendio che ha visto coinvolte alcune sale del Comando della Capitaneria di Porto del Borgo. "Tutta Portofino, tutti i ragazzi del paese - spiega - hanno tirato su le maniche e si sono divisi tra la piazza, i moli e la 227 per prestare aiuto dove serviva. Siamo uniti, siamo forti. Non sono il sindaco di Portofino, sono un portofinese e sono fiero e orgoglioso di esserlo perché tutti insieme ci siamo uniti e per davvero abbiamo evitato il peggio".