(Fotogramma)

Due persone sono rimaste ferite a seguito della caduta di un albero al Gianicolo. Ieri pomeriggio le due persone, un uomo e una donna, si trovavano in piazza Garibaldi quando un albero è caduto e li ha colpiti. L'uomo è stato portato all'ospedale San Camillo in codice rosso e la donna in codice giallo è stata portata all'ospedale Bambino Gesù.