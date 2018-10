Spari tra la gente, muore 37enne a Napoli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Agguato mortale nel quartiere di San Giovanni a Napoli. Non ce l'ha fatta uno dei due feriti, coinvolti nel raid avvenuto nel tardo pomeriggio in corso San Giovanni nel quartiere San Giovanni a Teduccio, zona orientale della città. La vittima è un 37enne con precedenti per furto. Colpi d' arma da fuoco hanno ferito anche un 21enne incensurato, del quale non è ancora nota l'identità, che ha riportato ferite a entrambe le mani. Alcuni passanti hanno trasportato i due feriti all'ospedale Loreto Mare. L'agguato è avvenuto a poca distanza da una chiesa, ma per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sta indagando la polizia.