Roma, Minzolini cade in moto per una buca: "Ora risarcimento"

(Fotogramma)

Augusto Minzolini contro l'amministrazione capitolina. A far perdere le staffe al giornalista ed ex direttore del Tg1, una delle buche sulla strade della Capitale, responsabile di un nuovo incidente su due ruote. "Per la terza volta - scrive Minzolini su Twitter - cado in motorino in una buca a Roma. L'ultima volta per il giudizio che ho dato sulla Raggi e sul suo rapporto con buche della capitale, mi sono beccato querela dall’interessata. Dato che sono facce di bronzo, oggi sto zitto e - annuncia l'ex senatore - chiedo risarcimento danni".