(Fotogramma)

Una moto ha travolto un pedone ad Ostia. Nell'incidente, avvenuto verso le 10 di questa mattina in via del Mar Rosso all'altezza di via Mar dei Caraibi, entrambi hanno perso la vita. Si tratta di un uomo di 52 anni, che era alla guida della moto, e di un 78enne. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti del Gruppo X Mare della polizia locale di Roma.