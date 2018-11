"In Veneto scenario apocalittico"

Veneto piegato dal maltempo. "La situazione è pesante, uno scenario apocalittico: valli devastate, tralicci piegati, strade sommerse da frane", ha spiegato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa con il presidente del Veneto Luca Zaia, tenutasi oggi a Belluno al termine del sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo di questi giorni. "Dobbiamo partire subito perché non possiamo attendere la conta definitiva dei danni e aspettare almeno due mesi - ha sottolineato Borrelli - Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio la sofferenza è molto più pesante", ha aggiunto, annunciando l'intenzione di chiedere "dalla prossima settimana la dichiarazione dello stato di emergenza per lo stanziamento delle prime risorse".

Proprio oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha destinato un milione di euro per il recupero dei boschi dell'Altopiano di Asiago , nell'ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, questione sulla quale ha una specifica delega. "Apprendo con particolare dispiacere delle eccezionali circostanze di maltempo che nelle ultime ore si sono abbattute sulla Regione Veneto e che hanno devastato - tra le altre cose - i boschi dell'Altopiano di Asiago", scrive l'esponente dell'esecutivo in una lettera al presidente Zaia, ricordando che "quello stesso Altopiano già durante la prima Guerra Mondiale fu teatro di tragici eventi e per questo rappresenta un luogo simbolico della memoria del nostro Paese, oltre a essere patrimonio naturale della collettività".