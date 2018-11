Maltempo killer, Italia in ginocchio

(Foto Fotogramma/Ipa)

Non è ancora finita. Anche questa settimana l'Italia dovrà fare i conti con piogge e temporali. Dall'Oceano atlantico, spiega ilMeteo.it, arriveranno infatti diverse perturbazioni, che, a più riprese, interesseranno le nostre regioni.

Per oggi ancora temporali e venti forti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lazio dove l'allerta è arancione. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, oltre che sulla Campania, su alcuni bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria, Sicilia e Sardegna.

In Sicilia, dove questa ondata di maltempo ha fatto 12 vittime, la Protezione civile regionale mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta, con un bollettino diffuso sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico con livello giallo. Ma la conta delle vittime è ben più alta. Bufere di vento, grandine, mareggiate, piogge torrenziali e fiumi esondati hanno devastato la Penisola da nord a sud hanno provocato la morte di 30 persone.

In Sicilia nel frattempo sono proseguite per tutta la notte le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni di cui si sono perse da sabato sera le tracce nel corleonese.

Le salme delle 9 persone morte sabato sera nell'alluvione che ha colpito Casteldaccia sono state trasferite nella notte nella chiesa di piazza Ingastone a Palermo. Le nove bare sono state sistemate nella chiesa dove sarà allestita la camera ardente in attesa dei funerali. Ieri i parenti delle vittime hanno chiesto al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di potere celebrare i funerali solenni nella Cattedrale di Palermo. Con ogni probabilità i funerali saranno celebrati domani.

Nella casa travolta dal fango c'è un solo superstite: Giuseppe Giordano, 35 anni, che ha perso tutta la sua famiglia. Tra le vittime la moglie del commerciante, Stefania Catanzaro di 32 anni, la figlia di un anno, Rachele Giordano; il figlio Federico Giordano di 15 anni. Morti anche i genitori di Giordano, Antonino Giordano di 65 anni e la moglie Matilde Comito. E, ancora, la sorella Monia Giordano, 40, il fratello Marco Giordano di 32 anni. Il figlio di tre anni della donna, Francesco Rughoo, oltre alla nonna del bimbo, Nunzia Flamia di 65 anni.

Saranno celebrati oggi, alle 15, nella Chiesa Madre di Salemi (Trapani), i funerali di Alessandro Scavone, il consigliere comunale di Salemi morto sabato sera a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. "Una tragedia spaventosa - dice il sindaco Domenico Venuti - Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, dell'Amministrazione e di tutti i salemitani scossi da questa grave perdita".