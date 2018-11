Reggio Emilia, condannato prende ostaggi alle Poste

Foto di repertorio (Fotogramma)

Questa mattina, attorno alle 9, un imputato condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi processo di ‘Ndrangheta Aemilia, Francesco Amato, e da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello, prendendo in ostaggio, secondo i primi accertamenti, i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio.

Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, che hanno immediatamente circondato l’edificio e chiuso al traffico le strade limitrofe per ragioni di sicurezza, al momento Amato "non collabora". All’interno dell’ufficio postale sarebbero presenti 4 o 5 dipendenti, mentre i clienti che si trovavano in posta stamattina sono usciti. Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e Amato.