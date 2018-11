Trovati 2 scheletri nelle campagne, giallo in Sardegna

Foto di repertorio (Fotogramma)

Giallo a Siamanna (Oristano), dove in un terreno agricolo in località Su Idili, sono stati trovati due scheletri, interi e composti. E’ stato il proprietario del terreno, mentre eseguiva dei lavori con una pala escavatrice, a trovare le due sepolture vicino ad un muretto a secco, ad una profondità di circa un metro. Dalla prima analisi visiva degli scheletri, che appaiono in buono stato di conservazione, non sembrerebbero delle sepolture di epoche antiche in quanto non vi sono corredi funerari, armi o lanterne.

Sul posto, chiamati dallo stesso proprietario e terreno, i Carabinieri della compagnia di Oristano che stanno passando al setaccio l’elenco delle persone scomparse negli ultimi 30 anni. Saranno necessarie le analisi delle ossa e quelle del terreno per capire da quanto tempo possano essere sepolte le due persone, di cui non si è ancora determinato il sesso. Alcuni giorni fa, il 26 ottobre scorso, in località Su Suercone, in agro di Orogosolo (Nu), i Carabinieri hanno trovato oltre 60 ossa appartenenti a diverse persone. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per stabilirne l’origine.